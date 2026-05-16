Kara yollarında durum (16 Mayıs 2026)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde, İzmir istikameti Güzelhisar Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı 3. şeritten sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Aydınca köy yolu güzergahından izin veriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla Ağrı-Doğubayazıt istikametinde sol platformdan trafik, gidiş-dönüş şeklinde devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağından, D200-13 Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde her iki istikamette trafik, 14.00-15.00 saatlerinde kontrollü 15 dakika süre ile durdurulacak.

Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatma yapılacağından dolayı yol trafiğe kapatılarak, bu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacak.
Kaynak: AA

