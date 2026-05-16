Kara yollarında durum (16 Mayıs 2026)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde, İzmir istikameti Güzelhisar Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı 3. şeritten sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Aydınca köy yolu güzergahından izin veriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla Ağrı-Doğubayazıt istikametinde sol platformdan trafik, gidiş-dönüş şeklinde devam ediyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağından, D200-13 Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde her iki istikamette trafik, 14.00-15.00 saatlerinde kontrollü 15 dakika süre ile durdurulacak.

Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatma yapılacağından dolayı yol trafiğe kapatılarak, bu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır