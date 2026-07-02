Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,75 azalarak 2 milyar 141 milyon 762 bin 576 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 194 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 218 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır