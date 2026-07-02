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Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Temmuz 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,75 azalarak 2 milyar 141 milyon 762 bin 576 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 4 bin 235 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 194 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 218 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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