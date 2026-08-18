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Petrokimya devinde borç alarmı: İflas korumasına başvurdu

Petrokimya devi, 2,5 milyar dolarlık kıdemli borcunu 1,6 milyar dolara çekmek için iflas korumasına başvurdu.

Petrokimya devinde borç alarmı: İflas korumasına başvurdu
Aleyna Türkmen

Güney Amerikalı petrokimya şirketi Braskem ile Meksikalı Grupo Idesa’nın ortaklığı olan Braskem Idesa, 920 milyon dolardan fazla borç azaltımı öngören yeniden yapılandırma planı kapsamında ABD’de Chapter 11 iflas korumasına başvurdu. Şirket, süreç boyunca operasyonlarını kesintisiz sürdürmeyi ve yeniden yapılandırmayı 60 ila 90 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Braskem Idesa, alacaklıları ve hissedarlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda borçların yeniden düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Reuters'te yer alan habere göre şirket, ABD’deki iflas koruması sürecinden yararlanarak faaliyetlerine devam ederken mali yapısını yeniden düzenleyecek.

Petrokimya devinde borç alarmı: İflas korumasına başvurdu 1

BORÇ 2,5 MİLYAR DOLARDAN 1,6 MİLYAR DOLARA İNECEK

Yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında Braskem Idesa’nın yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesindeki toplam kıdemli borcunun 1,6 milyar dolara düşürülmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle şirketin toplam borç yükünün 920 milyon dolardan fazla azaltılması bekleniyor.

Süreç kapsamında Braskem Idesa’ya yeni sermaye aktarılması da öngörülüyor. Şirketin çoğunluk hissedarı konumundaki Braskem’in 476 milyon dolar finansman sağlayacağı belirtildi. Yeniden yapılandırmanın tamamlanmasının ardından Braskem’in çoğunluk hissesini koruyacağı ifade edildi.

BRASKEM ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ KORUYACAK

Grupo Idesa ve bağlı şirketlerinin ise yeniden yapılandırılacak Braskem Idesa’nın en büyük azınlık hissedarı olması bekleniyor. Şirket, mahkemenin onayıyla birlikte çalışanların maaş ve yan haklarının ödenmeye devam edeceğini açıkladı.

Tedarikçiler ile teminatsız alacaklılara yapılması gereken ödemelerin de yeniden yapılandırma sürecinde sürdürüleceği bildirildi. Braskem Idesa, günlük operasyonlarında herhangi bir kesinti öngörmediğini ve Chapter 11 sürecini 60 ila 90 gün içerisinde tamamlamayı planladığını duyurdu.

Petrokimya devinde borç alarmı: İflas korumasına başvurdu 2

ANA ORTAK BRASKEM’İN DE BORCU 10 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Braskem Idesa’nın borçlarını yeniden yapılandırma kararı, şirketin ana ortağı Braskem’in de yüksek borç yüküyle mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Brezilyalı petrokimya şirketi Braskem’in 10 milyar doların üzerinde borcu bulunuyor.

Braskem, kendi mali yapısını güçlendirmek amacıyla mahkeme dışında yeniden yapılandırma görüşmeleri yürütüyor. Reuters’ın geçen hafta aktardığı bilgilere göre, şirketin bu sürece ilişkin resmi adımları ağustos ayı içerisinde atması gündemde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
iflas borç Yapılandırma abd kimyasal koruma
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