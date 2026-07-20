Spot piyasada elektrik fiyatları (20 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 980 milyon 219 bin 884 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 655 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 77 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 125 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır