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Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 974 lira 39 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 186 artarak 632 milyon 987 bin 166 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 974 lira 39 kuruş, en düşük 12'de 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 908 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 994 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1391 lira 49 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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