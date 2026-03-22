Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 267 artarak 1 milyar 205 milyon 834 bin 511 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 03.00'te 231 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1852 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 595 lira 1 kuruş, en düşük 171 lira olarak kayıtlara geçti.

