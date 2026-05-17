Samsung'da 66,9 milyar dolarlık kayıptan önce son çıkış

Samsung ve sendika, 40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grev öncesinde yeniden müzakere masasına oturma kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore merkezli Samsung Electronics ile sendika, gelecek hafta beklenen grev öncesinde, arabuluculuk görüşmelerine yeniden başlama kararı aldı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirket ve sendika arasında gelecek hafta başında müzakerelerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Olası bir grevin ulusal ekonomiye 66,9 milyar dolar zarar verebileceği tahmininde bulunan Kim, "Görüşmeler son fırsat. Bu toplantının ciddiyeti hafife alınmamalı." dedi.

SENDİKALI ÇALIŞANLARDAN GREV KARARI

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceği ve yarı iletken tedariki dahil birçok sektöre zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Tarafların, Güney Koreli şirketin "yapay zeka ile ilgili yarı iletken sektöründe elde ettiği kazançlara bağlı performansa dayalı primler" konusunda farklı görüşlere sahip olduğu biliniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

