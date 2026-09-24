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Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Eylül 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük 1295 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalışla 2 milyar 169 milyon 92 bin 339 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1295 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 958 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 992 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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