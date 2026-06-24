FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Haziran 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,8 artarak 1 milyar 180 milyon 795 bin 127 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 190 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1744 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1783 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dedesinden öğrendi: 'Bunun kadar gelir veren bir iş daha yok'Dedesinden öğrendi: 'Bunun kadar gelir veren bir iş daha yok'
Rusya'daki akaryakıt kısıtlamaları İrkutsk'a yayıldıRusya'daki akaryakıt kısıtlamaları İrkutsk'a yayıldı

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

Fiyatı 25 TL'ye düştü, markette 120 TL: 'Zarar ettiriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.