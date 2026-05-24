Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,2 artarak 102 milyon 256 bin 999 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1508 lira 70 kuruş, en düşük 07.00-15.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 200 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 242 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1199 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

