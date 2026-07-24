Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,2 azalarak 1 milyar 439 milyon 228 bin 912 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 23 lira, en düşük saat 15.00'te 530 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 428 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 437 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 1949 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır