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Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 23 lira, en düşük 530 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,2 azalarak 1 milyar 439 milyon 228 bin 912 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 23 lira, en düşük saat 15.00'te 530 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 428 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 437 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 1949 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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