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Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Eylül 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,8 artarak 1 milyar 574 milyon 562 bin 547 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük saat 03.00'te 240 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 125 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 264 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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