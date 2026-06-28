Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 171,40 artarak 1 milyar 273 milyon 554 bin 187 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1802 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1999 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır