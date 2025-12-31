Spot piyasada elektrik fiyatları (31 Aralık 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,46 azalarak 1 milyar 597 milyon 776 bin 891 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-18.00 ve 20.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 1694 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 750 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 770 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1800 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır