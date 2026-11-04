Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Kasım 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,15 azalarak 1 milyar 617 milyon 808 bin 809 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 150 lira, en düşük saat 04.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 729 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 836 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 634 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır