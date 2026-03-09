Spot piyasada elektrik fiyatları (9 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,9 artarak 1 milyar 367 milyon 428 bin 346 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2139 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2164 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 170 lira 1kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA