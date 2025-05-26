Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 1 milyar 820 milyon 432 bin 224 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 18.00-00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1790 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 15 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 14 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır