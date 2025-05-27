Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 artarak 1 milyar 906 milyon 368 bin 602 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1790 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 102 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 98 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır