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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 artarak 1 milyar 906 milyon 368 bin 602 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1790 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 102 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 98 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyat
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