Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyar 784 milyon 588 bin 652 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 783 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 655 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 644 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır