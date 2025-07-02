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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 390 lira 6 kuruş, en düşük 689 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,8 azalarak 1 milyar 626 milyon 496 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 390 lira 6 kuruş, en düşük saat 07.00'de 689 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 415 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 415 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 783 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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elektrik fiyat
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