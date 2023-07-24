SPOTIFY'A ZAM 2023: Spotify fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 24 Temmuz 2023 zamlı bireysel, duo, aile ve öğrenci paketi fiyatları

Spotify'a ne kadar zam geldiği 24 Temmuz 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Zam sonrası güncel Spotify Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paket fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Temmuz ayı itibarıyla gelen zammın ardından Spotify abonelik fiyatları...
Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu.
Spotify zammı sonrası 29,99 TL'lik Bireysel paket 39,99 TL oldu. 14,99 TL'lik Öğrenci paketi ise 21,99 TL'ye yükseldi.
Spotify Duo paketi gelen zamla 39,99 TL'den 54,99 TL'ye çıktı. 49,99 TL'lik Aile paketi ise 64,99 TL'yi gördü.
Spotify abonelik paketi ve fiyatları:
Spotify Bireysel paket fiyatı: 39,99 TL
Spotify Duo paket fiyatı: 54,99 TL
Spotify Aile paket fiyatı: 64,99 TL
Spotify Öğrenci paket fiyatı: 21,99 TL