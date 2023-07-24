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SPOTIFY'A ZAM 2023: Spotify fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 24 Temmuz 2023 zamlı bireysel, duo, aile ve öğrenci paketi fiyatları

24.07.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify fiyatı zam haberleri sonrası 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü internette araştırılıyor. İsveçli ses akışı ve medya hizmetleri sağlayıcısının ücretlere zam yapması sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paket fiyatları güncellendi. Peki, Spotify fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla zamlı bireysel, duo, aile ve öğrenci paketi fiyatları...

SPOTIFY'A ZAM 2023: Spotify fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 24 Temmuz 2023 zamlı bireysel, duo, aile ve öğrenci paketi fiyatları

Spotify'a ne kadar zam geldiği 24 Temmuz 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Zam sonrası güncel Spotify Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paket fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Temmuz ayı itibarıyla gelen zammın ardından Spotify abonelik fiyatları...

1- spotify

SPOTIFY ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

SPOTIFY'DAN ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM

Spotify zammı sonrası 29,99 TL'lik Bireysel paket 39,99 TL oldu. 14,99 TL'lik Öğrenci paketi ise 21,99 TL'ye yükseldi.

Spotify Duo paketi gelen zamla 39,99 TL'den 54,99 TL'ye çıktı. 49,99 TL'lik Aile paketi ise 64,99 TL'yi gördü.

2- spotify

SPOTIFY FİYATLARI NE KADAR?

Spotify abonelik paketi ve fiyatları:

Spotify Bireysel paket fiyatı: 39,99 TL
Spotify Duo paket fiyatı: 54,99 TL
Spotify Aile paket fiyatı: 64,99 TL
Spotify Öğrenci paket fiyatı: 21,99 TL

3- spotify

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Anahtar Kelimeler:
Spotify spotify aile spotify öğrenci

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