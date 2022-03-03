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Spotify Rusya ofisini süresiz olarak kapattı

03.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya tepki gösteren ve yaptırım uygulayan şirketlerden birisi de Spotify oldu.

Spotify Rusya ofisini süresiz olarak kapattı

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik uygulamalarından olan Spotify, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Rusya'daki ofisini kapattığını açıkladı. Şirket, "Ukrayna'ya haksız saldırısı sebebiyle" Rusya'daki ofisini kapattığını duyurdu.

Kararın süresiz olarak alındığını belirten şirket, Rusya'ya karşı yaptırımda kullanıcılara sunduğu hizmeti durdurmadı. Ayrıca Rus devletine bağlı içeriklerin keşfedilebilirliğini de kısıtladı.

Rusya’da 2021'de yürürlüğe giren bir yasaya göre günlük kullanıcısı 500 binden fazla olan yabancı sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açması zorunlu hale getirilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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