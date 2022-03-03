Spotify Rusya ofisini süresiz olarak kapattı

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik uygulamalarından olan Spotify, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Rusya'daki ofisini kapattığını açıkladı. Şirket, "Ukrayna'ya haksız saldırısı sebebiyle" Rusya'daki ofisini kapattığını duyurdu.

Kararın süresiz olarak alındığını belirten şirket, Rusya'ya karşı yaptırımda kullanıcılara sunduğu hizmeti durdurmadı. Ayrıca Rus devletine bağlı içeriklerin keşfedilebilirliğini de kısıtladı.

Rusya’da 2021'de yürürlüğe giren bir yasaya göre günlük kullanıcısı 500 binden fazla olan yabancı sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açması zorunlu hale getirilmişti.



