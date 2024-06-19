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SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar… Zamlı maaş takvimi belli oldu: Ödemesi yetişmeyene zam farkı!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.06.2024 10:37
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5 aylık enflasyon farkı belli oldu, sıra 6 aylık enflasyon farkında! Öğretmeninden polisine hemşiresinden mühendisine memur maaş zammı 3 Temmuz’da belli olacak. Memur emeklisi, Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı da aynı anda netleşecek. Ancak bazılarının zamlı maaşı için fark ödemesi ileri bir tarihte yapılacak. İşte Temmuz 2024 zamlı emekli ve memur maaş ödeme takvimi ile son maaş hesabı…

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar… Zamlı maaş takvimi belli oldu: Ödemesi yetişmeyene zam farkı!

Milyonlarca çalışan memur, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı Temmuz 2024’te yeniden artacak. Hesap makineleri memur maaş zammı ve emekli zammı hesabı yapmaya başlarken, kimin ne kadar maaş alacağı da üç aşağı beş yukarı netleşmiş durumda. İşte 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zam hesabı ve ödeme takvimi...

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İLK 5 AYLIK ZAM KESİNLEŞTİ

Mayıs ayında açıklanan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 geldi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 22,27 oldu. Yüzde 10 memur toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72 5 aylık memur enflasyon farkı ile memur zammı yüzde 17,4 olarak kesinleşti.

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HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Nihai zam oranı için geri sayım ise başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da zamda son veri olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

ZAM ORANI TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olarak gelmesi bekleniyor. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 20,35 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

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KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Böylece son veriler ışığında,

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den - 12.804 TL’ye
• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den - 10.176 TL’ye
• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
• En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin TL.
• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL - 17.739 TL’ye
• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.547 TL’ye
• Bekar memur: 30.372 TL’den - 36.552 TL’ye çıkacak.
• Ortalama memur maaşı da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

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ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek. Memurların enflasyondan doğan maaş farklarını ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarında görmesi bekleniyor.

YASA YETİŞİRSE SSK VE BAĞ-KUR’LUYA TEK ÖDEME

SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylıklarını alıyor. Ancak en düşük emekli maaşı için Temmuz ayında bir düzenleme yapılması da öngörülüyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gelebilecek bu hamle için Meclis’in devreye girip yasa çıkarması gerekiyor. Eğer Meclis emekli maaşı ödeme tarihine kadar yasayı onaylarsa refah paylı zamlı maaşlar gününde ödenebilecek. Eğer yasa yetişmezse de ek iyileştirmeyle oluşan fark sonradan hesaplara geçecek.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.


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