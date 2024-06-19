Çalışanlar dikkat, Temmuz’da 42.191 TL! Memur zammı açıklanır açıklanmaz belli olacak: Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı

6 aylık memur enflasyon farkı 3 Temmuz Çarşamba saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi ile netleşecek. Bu rakam sadece memur maaşlarını değil birçok kalemde de ödemeleri artıracak. Bu kapsamda son tahminler kıdem tazminatı tavan ücretinde de yeni rakamları gündeme getirdi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkının yanında yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile yüzde 17,4’lik artış garantilenirken Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık enflasyonda ipucunu verdi. Böylece zam oranının yüzde 20,35 olması bekleniyor.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE OLACAK?

Ancak bu rakam sadece memur ve memur emeklisinin maaşlarını belirlemeyecek. Memur maaşı zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti de değişecek. Bu kapsamda Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7,59 damga vergisi kesilmeden brüt 35.057 lira olarak uygulanan ücretin Temmuz’da 42.191 TL olabileceği hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR

Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı ekonomi yönetimi tarafından belirtilse de çalışanların beklentileri devam ediyor. Ancak olası bir enflasyon artışı ile bu rakam da aynı oranda artacak. 6 aylık enflasyonun yine Merkez Bankası verilerine göre 25,81 gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda 20.002 TL olan kıdem tazminatı taban ücretinin de 25.164 TL’ye yükselebilme ihtimali bulunuyor.







