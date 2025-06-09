SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 3 ihtimal var! Yeni zam tablosu oluşmaya başladı, Temmuz zammı için bu rakamlar ortaya çıktı

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu Temmuz ayında ne kadar ara zam alacağını merak ediyor. 5 aylık enflsayon farkının belli olmasının ardından gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Mayıs ayında enflasyın yüzde 1,53 oranında gelince Haziran ayı enflasyonu için de yeni tahminler yapılmaya başladı.

Temmuz zammını merak eden milyonlarca vatandaş uzmanların tahminlerini araştırmaya devam ediyor. ATV Haber'in haberine göre, 6 aylık enflasyon farkına göre yeni tahminler de yapıldı. Yapılan tahminlere göre ise yeni zam tablosu da oluştu. Memur ve memur emeklisi için yüzde 5 oranında toplu sözleşme yürürlüğe girecek, şimdiden yüzde 14,01 oranında zammı almayı hak kazandı.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı oran yüzde 15,14 olacak. YÜZDE 15,14 ORANINDA ZAM ALINIRSA

Haziran ayı enflasyonununun yüzde 1 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı oran yüzde 16,24 oranında olacak. YÜZDE 16,24 ORANINDA ZAM ALINIRSA

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı oran yüzde 15,71 olacak. YÜZDE 15,71 ORANINDA ZAM ALINIRSA

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı oran yüzde 16,81 oranında olacak. YÜZDE 16,81 ORANINDA ZAM ALINIRSA

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı oran yüzde 16,28 olacak. YÜZDE 16,28 ORANINDA ZAM ALINIRSA