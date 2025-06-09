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SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 3 ihtimal var! Yeni zam tablosu oluşmaya başladı, Temmuz zammı için bu rakamlar ortaya çıktı

5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak eden vatandaşlar, tahminleri de araştırmaya başladı. Mayıs enflasyonu beklentilerin altında gelince 6 aylık enflasyon tahminlerinde de aşağı yönlü güncelleme olmuştu. Peki, yeni tahminlerde son durum ne? Memur ve emekli Temmuz ayında ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 3 ihtimal var! Yeni zam tablosu oluşmaya başladı, Temmuz zammı için bu rakamlar ortaya çıktı
Ezgi Sivritepe

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu Temmuz ayında ne kadar ara zam alacağını merak ediyor. 5 aylık enflsayon farkının belli olmasının ardından gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Mayıs ayında enflasyın yüzde 1,53 oranında gelince Haziran ayı enflasyonu için de yeni tahminler yapılmaya başladı.

Temmuz zammını merak eden milyonlarca vatandaş uzmanların tahminlerini araştırmaya devam ediyor. ATV Haber'in haberine göre, 6 aylık enflasyon farkına göre yeni tahminler de yapıldı. Yapılan tahminlere göre ise yeni zam tablosu da oluştu. Memur ve memur emeklisi için yüzde 5 oranında toplu sözleşme yürürlüğe girecek, şimdiden yüzde 14,01 oranında zammı almayı hak kazandı.

  • Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı oran yüzde 15,14 olacak.

    YÜZDE 15,14 ORANINDA ZAM ALINIRSA

    Ekran görüntüsü 2025-06-09 074020

  • Haziran ayı enflasyonununun yüzde 1 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı oran yüzde 16,24 oranında olacak.

    YÜZDE 16,24 ORANINDA ZAM ALINIRSA

    ssk bağkur

  • Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı oran yüzde 15,71 olacak.

    YÜZDE 15,71 ORANINDA ZAM ALINIRSA

    1571

  • Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı oran yüzde 16,81 oranında olacak.

    YÜZDE 16,81 ORANINDA ZAM ALINIRSA

    1681

  • Haziran ayı enflasyonu yüzde 2 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin alacağı oran yüzde 16,28 olacak.

    YÜZDE 16,28 ORANINDA ZAM ALINIRSA

1628

  • Haziran ayı enflasyonu yüzde 2 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı oran yüzde 17,4 oranında olacak.

    YÜZDE 17,4 ORANINDA ZAM ALINIRSA

    174

    Hissenet
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