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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi! Kritik gün 3 Ocak... İşte masadaki zam oranları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.01.2025 10:39
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Milyonlarca memur ve emekli cuma gününe kilitlendi. Çünkü 3 Ocak günü Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece memur ve emeklinin yeni yıldaki zam oranı da netleşecek. Peki aralık ayı enflasyon beklentileri neler? Tahminler iyice netleşti. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? işte yanıtı…

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi! Kritik gün 3 Ocak... İşte masadaki zam oranları...

En düşük emekli maaşı ve emekli maaşlarına gelecek zam için milyonlarca kişi geri sayıma başladı. Asgari ücretin ardından şimdi de memur ve emeklinin 2025'te alacağı zam merakla bekleniyor. Bunun için de gözler 3 Ocak Cuma günü açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon zammı daha önce belli olmuştu.

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Aylık enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşmişti:

  • Temmuz’da yüzde 3,23
  • Ağustosta yüzde 2,47
  • Eylül'de yüzde 2,97
  • Ekim’de yüzde 2,88
  • Kasım’da yüzde 2,24

Yani geçtiğimiz 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 14,5 zammı zaten cebine koymuştu. Merkez Bankası'nın 2024 aralık ayı piyasa katılımcı anketine göre aralık ayı enflasyon tahmini yüzde 1,72 olarak açıklandı. Eğer tahminler tutarsa 6 aylık enflasyon yüzde 16,54 civarında olacak. Beklentinin biraz daha yukarı çıkma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerini % 16 ila 18'lik zam bekliyor.

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Yüzde 16,54’lük zam tahmini tutarsa kök maaşı 12 bin lira olan bir emeklinin yeni maaşı 13 bin 984 liraya çıkacak. Kök maaşı 15 bin lira olan emeklinin de ocak ayındaki maaşı bu hesaba göre 17 bin 481 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ‘14 BİN 500 LİRA’ İHTİMALİ

En düşük emekli maaşı için de beklenen haber bu yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, “Enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında en düşük emekli aylığının artırılması bir çalışma içerisinde bulunabiliriz” dedi. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için hazırlanan kanun teklifinin 7 Ocak'tan sonra meclise sunulması bekleniyor. Kulislerde en düşük emekli maaşının 14 bin lira ile 14 bin 500 lira arasında olabileceği konuşuluyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur ve memur emeklileri ise yılsonunda yüzde 5,95’lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek. Bu durumda en düşük memur emekli maaşı da 19 bin 806 liraya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur emekli
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