SSK'lısı Bağ-Kur'lusu 2025'i bekliyor| Yüzde 0 zam alacak milyonlarca emekli o sorunun cevabını merak ediyor! İsa Karakaş açıkladı: 'Cömert davranmayacağı aşikârdır'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay açıkladığı enflasyon verisi ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranı da şekilleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilier temmuz zammında yüzde 24,73 oranında zam almıştı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarının enflasyon oranlarının açıklanması ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Geriye sadece Aralık ayı kalırken 5 aylık enflasyon farkı yüzde 8,93 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına zam oranı ise 14,57 olarak şekillendi.

Kök maaşı 15 bin 400 TL olan bir emeklinin maaşı refah payı verilmeden 5 aylık enflasyon farkı ile 17 bin 645 lira olacak. Kök maaşı 11 bin lira olan birinin yeni yıldaki maaşı ise 12 bin 604 lira olarak değişti.

MİLYONLARCA EMEKLİ 2025 YILINI BEKLİYOR

Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan milyonlarca emekli yeni yıl zammından faydalanamayacak. Türkiye Gazetesi'ndeki köşesine yazan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, zamlar için, "Ocak ayında refah payı hariç olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,5 civarında güncelleme yapılması kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Oda ve Banka Sandıklarının emekli zamları da SGK mevzuatı gereğince SSK’lıların zammına endesklendiğinden bunlar da aynı tutarda zam alacaklardır" dedi.

İSA KARAKAŞ KÖK AYLIKLARININ NE KADAR OLACAĞINI AÇIKLADI!

Sıkı para politikasının uygulandığı bu dönemde emekliler kök aylıklarında güncelleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Karakaş, bu dönemde uygulanan politikaları işaret ederek, "Hükûmetin refah payı ya da devlet desteği konusunda cömert davranmayacağı aşikârdır" şeklinde konuştu.

Karakaş, taban kök aylıklarının en fazla 15 bin lira olacağını belirterek, "Kök maaşı düşük olanlara hazine desteğine ilişkin düzenleme 2025/Ocak ayında ortaya çıkacaktır" sözlerini kullandı.