SSK'lısı Bağ-Kur'lusu... Çalışanı emeklisi herkesin gözü orada! Emekli ve memur zammı için artık son dakikalar... Enflasyon rakamlarıyla polis, öğretmen maaşları hesaplandı

Son dakika haberi… Memur emekli maaşı zammı için milyonlar nefesini tutmuş, bugünkü veriyi bekliyor. Enflasyon farkı ile ‘en düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak’ konusu milyonların en çok merak ettiği soru olurken, kritik veri öncesinde tahminler netleşti. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı’nın ise sosyal refah düzenlemesi ile maaşları daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları…

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14,05 artış meydana geldi. AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için de 5 aylık zam oranı netleşti. Kasım verisi ile 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,04, memur ve memur emeklisi ise yüzde 15,11’lik zamma kesin olarak hak kazandı.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK’TA HESAPLARDA

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6,18'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Temmuz zam döneminde 3.500 TL olarak açıklanan en düşük emekli aylığı için Ocak 2023 zammı merak ediliyor. Bugüne kadar birçok rakam dile getirildi ancak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sadece tek bir senaryo üzerinde duruluyor. Bilindiği üzere Aralık ayının son haftasında asgari ücrete yüzde 54,6’lık rekor bir artış gerçekleştirilmişti. En düşük emekli maaşı için de bu oranın baz alınabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda yapılan hesap doğrultusunda en düşük emekli maaşının yüzde 54,6’lık artışlar 5.411 TL olması bekleniyor.

İŞTE OLASI ZAM ORANI İÇİN TAHMİNLER

Beklenti anketinin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemi için yüzde 17,02'lik enflasyon artışına istinaden, maaşlara yüzde 10,11'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereğince yüzde 8'lik zam ile yüzde 18,11'lik zam yapılması gerekiyor.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Enflasyon beklenti anketine göre, memur emeklisi için 6 aylık tahmin edilen enflasyon farkından dolayı alacağı yeni maaşı 6.077 TL’den 7.186 TL’ye yükselecek. 2000 öncesi SSK emeklisi 4.687 TL alırken yeni yılda bu rakamın 5.491 TL’ye yükselmesi bekleniyor. SSK 2000 sonrası emeklileri içinse 2.906 TL’den 3.404 TL’ye artış olabileceği öngörülüyor. Bağ-Kur esnaf emeklisinin mevcut maaşı 4.197 TL iken 2023 zammı ile bunun 4.917 TL olması hesaplanıyor. Asgari ücret zammı oranında artması beklenen ve 5.411 lira olarak hesaplanan en düşük emekli aylığı üzerinden yüzde 75 hak sahibi dul eş 4.058 lira alacak. Yüzde 50 hak sahibi dul eş 2.705 TL, yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk ise 1.352 lira maaş alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI İÇİN HESAP YAPILDI

Enflasyon beklentisine göre altı aylık memur maaşları sonucunda polis memurlarının maaşı 13.747 TL'den 16.246 TL'ye çıkacak. Keza yine öğretmenlerin maaşları da bu hesaplamaya göre 12.276 TL'den 14.507 TL'ye yükselecek. Araştırma görevlilerin maaşı 15.311 TL'den 18.094 TL'ye çıkarken profesörlerin maaşı ise 24.984'ten 30.707 TL'ye yükselecek.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ ZAMLI MAAŞ TAHMİNİ

Emekli hesaplarına göz atıldığında ise bir polis emeklisinin alacağı maaşın yeni yılla birlikte 7.731 TL'den 9.141 TL'ye çıkması bekleniyor. Aynı şekilde emekli bir öğretmen 2022'nin sonunda 7.476 TL maaş alıyordu. Bu rakamın da 8.840 TL'ye çıkması kuvvetle muhtemel…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA NETLEŞİYOR

Öte yandan 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL olacak. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi. Memur maaşındaki artışa endeksli kıdem tavanının 18.165 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.



