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SSK'lısı, Bağkur'lusu... Memur ve emekli zammında 4 farklı senaryo! Milyonların alacağı maaşı etkileyecek

Milyonlarca memur ve emekli, dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisine kilitlenmişti. 5 aylık enflasyon farklı belli olurken şimdi, memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek olan son enflasyon verisi bekleniyor. Peki, mevcut durumda emekli ve memur ne kadar zam alıyor? Temmuz ayı için emekli ve memur maaşlarında muhtemel zam senaryoları neler? Uzman isim 4 farklı senaryo üzerinden hesaplamaları aktardı.

SSK'lısı, Bağkur'lusu... Memur ve emekli zammında 4 farklı senaryo! Milyonların alacağı maaşı etkileyecek
Hande Dağ

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09'luk zammı, memur ve memur emeklileri de yüzde 14.01'lik zammı şimdiden hak etmiş oldu. Son olarak 6 aylık enflasyon farkı için haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Anketlerde mayıs ayı enflasyonu beklentileri için yüzde 2.10 ve yüzde 2.36 rakamları tahmin edilmişti. Dolayısıyla TÜİK’in verilerine göre açıklanan yüzde 1,53'lük Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı.

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Peki, son belli olan verilere ve beklentilere göre memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? Milliyet'e 4 farklı zam senaryosunhu açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu değerlendirmeleri yaptı:

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"2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre hesaplarsak 2025 yılı ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,13 çıkacaktır.

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SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Hatta burada haziran ayı için 4 farklı enflasyon tahmini yaparsak;

Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 15,67 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,00 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 16,24 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 16,81 seviyesinde gerçekleşecektir.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,00 olursa ilk 6 ay için SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 17,39 zam farkı doğacaktır.

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MERKEZ BANKASI ANKETİ DOĞRULTUSUNDA TAHMİNİ ZAM ORANI

Yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında emekli maaş farkları hesaplanmaktadır. Hesap ise belirlenen TÜFE oranı üzerinden yapılıyor. Burada emeklilerimiz için ilk altı aylık verinin tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Eğer Merkez Bankası anketi üzerinden değerlendirirsek SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı yüzde 17,13 olacaktır. Tahminlerim doğrultusunda bu veri biraz daha düşecektir. Önümüzdeki günlerde haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanınca enflasyon tahminleri de değişecektir. Yıl sonu için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin tutacağını değerlendiriyorum.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için yüzde 6 ikinci yarıyılı için ise yüzde 5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Mayıs itibarıyla memur ve memur emeklilerine kesinleşen zam farkı yüzde 14 oldu. Haziran ayı için dörtlü tahmin formülünü burada da çalıştırabiliriz.

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Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,50 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı yüzde 14,58 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,00 olursa 2025’in ilk yarıyılı için memur ve memur emeklisine zam oranı yüzde 15,14 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,50 olursa zam oranı yüzde 15,71 çıkacaktır.

Eğer haziran ayı enflasyonu yüzde 2,00 olursa zam farkı yüzde 16,28 olacaktır"

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Hissenet
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