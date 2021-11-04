SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi!

Kasım ayına girmemiz ile birlikte emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Devlet emlak vergisinden bazı grupları muaf tutuyor. Bu muaf olan kişilere SGK ve Bağ-Kur’dan emekli olan kişiler de dahil. Eğer şartları taşıyorsanız 13 bin TL para iadesini tek bir dilekçe ile alabilirsiniz. İşte emlak vergisi muafiyeti ile ilgili bilinmesi gerekenler…

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İLE 13 BİN TL’Yİ GERİ ALABİLMEK MÜMKÜN

Emlak vergisinden muaf olma şartlarını taşıyanlar hem emlak vergisinden muaf olmak hem de para iadesi alabilmek için dilekçe yazmaları gerekiyor. Yıllık 2600 lira emlak vergisi ödeyen vatandaşlar geriye dönük en fazla 5 yıllık ödeme alabiliyor. 5 yıllık geri ödemede toplam tutar ise 13 bin TL oluyor. Geri ödeme alabilmek için öncelikle dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Dilekçeyi tamamladıktan ve kendi bilgilerinize göre doldurduktan sonra bağlı bulunduğunuz belediyenin emlak servisine başvuru yapmanız gerekiyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF SAYILIR?

Emlak vergisi, herhangi bir gayrimenkulü bulunan kişiler tarafında yılda bir kere ya da iki taksite bölünerek ödenmektedir. Devlet bu vergiden bazı kişileri ise muaf tutar. Emekli aylığı, gazi ve şehit yakını aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı alanlar başvuru yapmaları durumunda ödedikleri Emlak vergisini geri alabilir. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutlar için geçerli olan geri ödemeler de aynı zamanda bundan sonraki süreçte de emlak vergisinden muaf tutulmak mümkün. Ancak Emlak vergisinden muaf olmak için söz konusu konutun ticarethane ya da taksi plakası olmaması gerekiyor.

Ayrıca muafiyet sadece tek konuta sahip emekli aylığından başka geliri olmayanlara sağlanırken, aynı şekilde, geliri olmayan, ev hanımı, şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara da sağlanıyor. Beş yıllık geriye dönük iade hakkından da yararlanabilen bu kişilerin belediyeye “düzeltme dilekçesi” başvurusunda bulunmak gerekiyor.



