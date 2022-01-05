SSK-SGK ve Bağkurlular için bayram ikramiyesi promosyonu açıklandı! 2022’de SSK-SGK ve Bağ-Kur’lulara hangi ikramiyeler var?

Geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 yılındaki kazanç tablosu da netleşmiş oldu. En çok merak edilen konulardan biri ise bayram ikramiyesi ve promosyonlar. SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri daha önce senede iki kere yapılan zamlardan faydalanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda buna ek olarak senede iki kere Ramazan ve Kurban bayramları için emeklilere ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. İki maaş zammı ve iki ikramiye alacak emeklilere bir müjde daha geldi. Şartları sağlayan emekliler özel promosyondan da faydalanabilecek.

SSK-SGK VE BAĞLURLULAR İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere promosyon müjdesi AK Parti grup başkanvekili Cahit Özkan’dan geldi. Özkan zam, ikramiye ve promosyonlarla ilgili konuşurken, “İnşallah emeklilerimizle ilgili yapılacak zam da asgari ücretteki artışı da doğrulayacak. Vatandaşımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyecek” ifadelerine yer verdi. Emekliler için iki maaş ve iki ikramiyeye ek olarak Ocak ayında bir ek iyileştirme söz konusu olacak. İkramiyelerde bir değişikliğe gidilmediği sürece 1.100 lira olarak verilecek. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler ise promosyonlardan da faydalanabilecek.

