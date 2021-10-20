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SSK ve Bağ-Kur'luları sevindiren gelişme: Emeklilere yüzde 8,46 zam

20.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde 3 aylık enflasyon oranını açıklamasının ardından, memur ve emekliler, gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. SSK ve Bağ-Kur’lular için şimdiden güzel haberler geldi. İşte zam oranları…

SSK ve Bağ-Kur'luları sevindiren gelişme: Emeklilere yüzde 8,46 zam

2022 yılına girmemize son 2,5 ay kalırken, emeklilerin gözü kulağı yeni yılda yapılacak zamda. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zamda son 6 ay baz alınıyor. TÜİK geçtiğimiz günlerde temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Son 3 aylık enflasyon rakamları da açıklanınca net zam belli olacak. Şu anda yapılan hesaplamalara göre emeklilere yüzde 8,46 zam göründü.

EMEKLİYE YÜZDE 8,46 ZAM

TÜİK’in 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına yapılacak zammı hesaplamaya başladı. Net rakam ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonun açıklanmasından sonra belli olacak. Ancak yapılan tahminlere göre emekliye yüzde 8,46 zam yapılacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARININ AÇIKLANMASINA SAYILI GÜNLER KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri takvimine göre emekli maaş zammı için kritik olacak ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Kasım 2021 enflasyon verisi ise yine aynı saatte 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından 2022 emekli zammı büyük ölçüde netleşmiş olacak.

MEMUR EMEKLİLERİ ENFLASYON FARKI ALACAK

Yılın geri kalan aylarına (ekim, kasım, aralık) ait enflasyon verileri eksi çıkmazsa yani enflasyonda keskin bir düşüş olmazsa 5.5 milyon memur ve emeklisi ocak ayında enflasyon farkı alacak. Ocakta yüzde 5 de toplu sözleşme zammı verilecek. Şu anki farkla birlikte zam yüzde 6.23'e (yüzde 5+1.23) ulaşmış durumda. SSK ve Bağkur emeklileri toplu sözleşme yapmadıklarından 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Şimdiden alacakları zam da yüzde 4.23'e çıkmış durumda.

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