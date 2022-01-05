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Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl uzatıldı

05.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulu bitirmek için yarı zamanlı görev yapan öğrenciler, stajyer maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. Stajyer maaşı için devlet katkı sağlıyor. Bu sene “Stajyer maaşı ne kadar oldu? Stajyer maaşına devlet desteği kaç TL? sorusuna yanıt arayanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin 2021-2022 eğitim yılından itibaren 5 eğitim yılı uzatılmasına karar verildi.

Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl uzatıldı

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SÜRE 5 YIL UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde 50'sinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

BU YILDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu karar doğrultusunda devlet katkısı ödenmeyecek. Karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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