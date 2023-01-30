Staj ve başlangıç sigortası EYT'yi etkileyecek mi? Staj ve başlangıç sigortası EYT kapsamında mı?

'Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mevzuata göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes yaşa takılmadan emekli olabilecek. Bu noktada staj ve çıraklık sigortasının da emeklilikte fayda edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki staj ve başlangıç sigortası EYT'yi etkileyecek mi? İşte detaylar...

STAJ VE BAŞLANGIÇ SİGORTASI EYT'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor ve bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.

Stajın emeklilik sigortası girişine eklenmesi, bundan önceki ve sonraki tüm vatandaşları kapsayan emeklilik sistemi düzenlemesi anlamına geliyor. 1999 öncesi ya da sonrasında stajın sigorta girişi kapsamında sayıldığı bir dönem bulunmuyor.

"BİR GÜNDE KAÇIRDIM DİYEN VAR"

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Staj ve çıraklık süresinin sigorta başlangıcına dahil edilmesi durumu olabilir mi" sorusuna 'Şuan yok gibi görünüyor' dedi ve şu yanıtı verdi:

"Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye'nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz.

Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.

O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım."

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin staj sigortası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."



