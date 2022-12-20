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Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Stajyer maaşı asgari ücretle aynı mı olacak? İşte en düşük, en yüksek stajyer maaşı hesaplaması!

20.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret rakamının bugün netleşmesi gündemde. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte bir çok maaş ve ödenekte de zam olacak. Bu maaşlardan biri de stajyer maaşları olarak biliniyor. Peki, Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Stajyer maaşı asgari ücretle aynı mı olacak? İşte en düşük, en yüksek stajyer maaşı hesaplaması...

Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Stajyer maaşı asgari ücretle aynı mı olacak? İşte en düşük, en yüksek stajyer maaşı hesaplaması!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Bugün üçüncü kez toplanacak Komisyonun, bu toplantıda yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret ile brilikte bir çok ödenekte zamlanacak. Bunlardan biri de stajyer maaşı. Peki, Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Stajyer maaşı asgari ücretle aynı mı olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de asgari ücretin artması ile birlikte zamlanacak.

Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselmesi bekleniyor.

Okul döneminde yada yazın yapılan stajlarda öğrencilere kurumlar asgari ücretin %30’unu veriyor.

para

STAJYER MAAŞI ASGARİ ÜCRETLE AYNI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan "e-İnsan" programının tanıtım töreninde stajyer maaşları hakkında açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." demişti. Konu hakkında detaylı bir açıklama ise henüz gelmedi. Güncel açıklamalar geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.


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