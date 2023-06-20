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STAJYER MAAŞI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı sonrası stajyer maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

20.06.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stajyer maaşı 2023 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplandı ve beklenen açıklama yapıldı. Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Peki, asgari ücret zammı sonrası Stajyer maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Stajyer maaşı ile ilgili detaylar...

STAJYER MAAŞI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı sonrası stajyer maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Stajyer maaşı 2023 asgari ücret ara zammı hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Stajyer maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyurması sonrası merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni Stajyer maaşı ne kadar oldu? İşte Stajyer maaşı ile ilgili merak edilenler...

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Stasjyer maaşı yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek.

Mevcut durumda 2 bin 552 TL staj ücreti ödeniyordu. Asgari ücretin yüzde 34,04 Zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3 bin 420 TL oldu.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücrete ara zan açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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