STAJYER MAAŞI 2024 AÇIKLANDI! Asgari ücret ile öğrenci stajyer maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte son dakika açıklaması

Stajyer maaşı 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Külliye'ye davet etti. Stajyer maaşı şu an için 3.420 TL. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan stajyerlere maaş olarak minimum net asgari ücretin yüzde 30'u ödenmek durumunda. Bu kapsamda "2024 stajyer maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte detaylar...

STAJYER MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Stajyer maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli oldu.

STAJYER MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle arttı. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.





