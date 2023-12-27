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STAJYER MAAŞI 2024 AÇIKLANDI! Asgari ücret ile öğrenci stajyer maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte son dakika açıklaması

26.12.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Stajyer maaşı 2024 asgari ücret zammı ile açıklandı. Asgari Ücret tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki, 2024 Stajyer maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret ile öğrenci stajyer maaşına yüzde kaç zam geldi?

STAJYER MAAŞI 2024 AÇIKLANDI! Asgari ücret ile öğrenci stajyer maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte son dakika açıklaması

Stajyer maaşı 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Külliye'ye davet etti. Stajyer maaşı şu an için 3.420 TL. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan stajyerlere maaş olarak minimum net asgari ücretin yüzde 30'u ödenmek durumunda. Bu kapsamda "2024 stajyer maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte detaylar...

stajyer maaşı

STAJYER MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Stajyer maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli oldu.

staj maaşı zammı

STAJYER MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle arttı. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.

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