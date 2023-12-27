STAJYER MAAŞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret ile stajyer maaşı ne kadar oldu, stajyer maaşı kaç TL? İşte yeni rakam

Stajyer maaşı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlandı. Stajyer maaşı şu an 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük maaş 1.710 TL, daha fazla çalışanı olan yerlerde 3.420 TL. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 stajyer maaşı ile ilgili detaylar...

STAJYER MAAŞI 2024 NE KADAR, KAÇ TL?

Stajyer maaşı rakamı asgari ücret açıklaması ile belli oldu.

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle arttı. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri





