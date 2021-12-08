Stopaj indirimi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Stopaj uygulaması indirimi son tarih...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

STOPAJ İNDİRİMİ UZATILDI MI?

Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.Ttoplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, stopaj konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulamasıyla ilgili önemli bir müjde verdi.

Karara göre indirimli stopaj uygulaması 2022 Mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

"MART AYI SONUNA KADAR DEVAM ETTİRME KARARI ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."



