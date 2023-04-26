Su faturalarına yüzde 50 indirim: Resmi Gazete’den duyuruldu! ‘Bir önceki yılın altına inecek…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile 26 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlüğe girdi. Su faturalarını yarı yarıya düşürecek olan karar kapsamında üretim maliyetlerinin azaltılması için su kullanım hizmet bedeline destek vermeyi öngören karara göre, çiftçilerin su faturasının yarısını Tarım ve Orman Bakanlığı karşılayacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI AMAÇLANDI

Söz konusu karar kapsamında 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan sulama birlikleri ile 24/411969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan sulama kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin. 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyelerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması ile bu kapsamda gıda an. güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlandı.

BAKAN NEBATİ DE DUYURDU

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine veMaliye Bakanı Nureddin Nebati, “Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amaçlıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin CBK Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Böylece, 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.



