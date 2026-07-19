Su ürünleri ihracatı ilk yarıda 1,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2026 yılının ilk altı ayında ihracatta güçlü bir performans sergiledi. Sektörün toplam ihracatı 1 milyar 904 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, Ege Bölgesi bu başarının önemli bölümünü üstlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış göstererek 949 milyon dolara yükseldi.

EGE, SEKTÖRDE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, birliğin Türkiye genelindeki lider konumunu korumaya devam ettiğini belirtti.

Demir, Türkiye genelinde sektörün 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 904 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Birliğimiz yüzde 16 artışla 949 milyon dolar ihracata ulaştı. Böylece ülkemiz sektör ihracatının yarısı yine Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

YIL SONU HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR

Sektörün gelecek dönem hedeflerine de değinen Demir, Türkiye genelinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2026 yılı ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar, 2030 yılı hedefinin ise 5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak ise 2026 sonunda 2 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ULUSLARARASI TANITIM ATAĞI SÜRECEK

Su ürünleri ihracatına ilişkin hedefleri de paylaşan Demir, Türkiye'nin 2027 yılı için 2,7 milyar dolar, 2030 yılı için ise 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu belirtti.

Bu hedeflere ulaşabilmek adına yılın ikinci yarısında da uluslararası tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurgulayan Demir, yoğun tanıtım programının kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır