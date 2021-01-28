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  4. Şubat 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir? İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Şubat 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir? İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 08:50 | Son Güncelleme

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı alan binlerce vatandaş Şubat ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. "Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatar" araştıran vatandaşlara Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir açıklama gelmediğini belirtelim. Her ayın ilk haftası ödenen Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği'nin yine aynı tarihlerde ödenmesi bekleniyor. Peki Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihi nedir? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Şubat 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir? İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman hesaplara yatacağını araştıran vatandaşlar, ödemelerin hangi gün başlayacağını araştırıyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Şubat ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve bakanlıktan konuya dair herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Peki zamlı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman verilecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHİ ŞUBAT 2021

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor. Bu nedenle Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 Şubat'ta verilmesi öngörülüyor. Bakanlıktan konuyla ilgili net bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Tekrar uzatılma kararı alınırsa eğer haberimize eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA 2021?

Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ETKİLENİR Mİ?

2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüt kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay daha uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.
İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

2021 yılında verilmeye devam eden Kısa Çalışma Deneği ve işsizlik maaşında da artış oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Güncel işsizlik maaşı açıklaması yapılması durumunda tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak.

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