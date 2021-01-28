Şubat 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir? İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman hesaplara yatacağını araştıran vatandaşlar, ödemelerin hangi gün başlayacağını araştırıyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Şubat ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve bakanlıktan konuya dair herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Peki zamlı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman verilecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHİ ŞUBAT 2021 Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor. Bu nedenle Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 Şubat'ta verilmesi öngörülüyor. Bakanlıktan konuyla ilgili net bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Tekrar uzatılma kararı alınırsa eğer haberimize eklenecektir. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.