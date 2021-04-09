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Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 10,3 arttı.

Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Buna göre, ihracat birim değer endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,7 artarken, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 10,3 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 30,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 yükselirken, yakıtlarda yüzde 8,6 geriledi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32,8, yakıtlarda yüzde 12,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi ise söz konusu ayda, yıllık bazda yüzde 0,7 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,1 ve yakıtlarda yüzde 3,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 değer kazandı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta 139 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 azalarak, şubatta 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Şubat 2020'de 122,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 artarak, bu yılın aynı ayında 125,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 111,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1 azalarak, şubatta 110,5 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl şubatta 102,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,7 azalarak, bu yılın aynı ayında 101,8 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2020'de 98,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 3 puan azalarak, Şubat 2021'de 95,1 olarak belirlendi.

(AA)

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