FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok dondurma zamlandı, en büyük düşüş sağlık hizmetlerinde

Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok dondurma zamlandı, en büyük düşüş sağlık hizmetlerinde

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 13:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerine göre, aylık bazda en yüksek fiyat artışı %17,28 ile dondurmada gerçekleşti. Onu, %16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, %15,76 ile orta öğretim takip etti. Tereyağı, elektrik ve toplu taşımada da dikkat çeken fiyat artışları yaşandı. Öte yandan, en fazla ucuzlayan ürün %23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu. Evcil hayvan ürünleri, havayolu taşımacılığı ve giyim ürünlerinde de fiyat düşüşleri kaydedildi. İşte detaylar...

Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok dondurma zamlandı, en büyük düşüş sağlık hizmetlerinde

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dondurmadaki fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

para1

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,72 ile tereyağı, yüzde 11,44 ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 10,7 ile elektrik yer aldı.

EN ÇOK AYAKTA TEDAVİ HİZMETLERİ UCUZLADI

mevduat

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri gerçekleşti. Bunu yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim, yüzde 7,69 ile taze sebzeler izledi.

dondurma

DONDURMA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

TÜİK verilerine göre, Şubat ayında en yüksek fiyat artışı %17,28 ile dondurmada yaşandı. Mevsimsel olarak talebin düşük olduğu bu dönemde bile dondurma fiyatları hızla yükseldi. Dondurmayı 16,79 zamla Okul öncesi eğitim ve ilköğretim takip etti.

(AA)

Canlı Borsa
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
İTO Başkanı Avdagiç'ten 5G açıklamasıİTO Başkanı Avdagiç'ten 5G açıklaması
Anahtar Kelimeler:
süt tereyağı Zam dondurma hizmet şubat ürün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Prada Versace’yi satın alıyor...

Prada Versace’yi satın alıyor...

Otomobil devi elektrikli araç üretmek için o şehri tercih etti...

Otomobil devi elektrikli araç üretmek için o şehri tercih etti...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.