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Sultan Abdülhamid'in torunları miras davasını kazandı! Galatasaray Adası, Dolmabahçe ve Kabataş Meydanı...

Sultan Abdülhamid'in torunları 15 yıldır devam eden miras davasını kazandı. İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 71 kişinin Sultan Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi. Ancak mahkeme gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi. Gayrimenkuller arasında Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı gibi bölgeler de var. İşte tüm detaylar!

Sultan Abdülhamid'in torunları miras davasını kazandı! Galatasaray Adası, Dolmabahçe ve Kabataş Meydanı...
Doğukan Akbayır

Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı'nda hak talep eden Sultan Abdülhamid'in torunları veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 15 yıllık hukuki sürecin ardından 71 kişinin Sultan Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verirken, gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi.

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GALATASARAY ADASI, DOLMABAHÇE VE KABATAŞ MEYDANI...

Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.

Ancak mirasçıların karşısında bir engel daha var. 1924 yılında çıkarılan, Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Dışına Çıkarılmasına Dair Yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor. Karar veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

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"PADİŞAHIN MALLARI MİLLETE GEÇİYOR"

NTV'ye katılan miras hukukçusu Avukat Dilek Yüksel, konuyla ilgili "Veraset ilamı davaları tespit davalarıdır. Eda davaları değildir. Yani taraflar arasındaki başka bir itilaf hakkında karar veremez" dedi.

Mahkemenin yalnızca Sultan Abdülhamid'in mirasçılarını tespit edebileceğini ifade eden Yüksel, "Mahkeme Abdülhamid'ten kalan gayrimenkullerle ilgili miras konusu mallarla ilgili herhangi bir karar veremez." diye konuştu.

Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Dışına Çıkarılmasına Dair Yasayı anımsatan Yüksel, "Bu yasaya göre Osmanlı padişahının malları millete geçiyor. Yani Abdülhamid'in torunları bu yasaya göre hak talep edemez." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
miras abdülhamid han
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