FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve dışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirleri ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlamayı planlıyor.

SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, “Seyahat yasaklarının 3 Haziran'dan sonra kalkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede, yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise İzmir ve Antalya'yı hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla noktaya bağlayan hava yolu olarak 4 Haziran'da iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız" dedi.
Dış hat uçuşlarıyla ilgili Kownatzki, “Turistik uçuşlarımıza haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz; ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleriyle belli olacak. Türkiye gibi 'Covid-19' ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde Haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz" diye konuştu.

ALINAN ÖNEMLER

Öte yandan SunExpress, misafirleri ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri aldı. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu şirketi, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Ayrıca şirket, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacağını açıkladı. Bunlara ek olarak uçaklara düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü 'HES' kodu ile sağlanacak. 'HES' kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Servet değerinde: Kilosu 8 bin TL'den satılıyorServet değerinde: Kilosu 8 bin TL'den satılıyor
Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

Finansman bonosunda, döviz, altın alımında vergi arttı

Finansman bonosunda, döviz, altın alımında vergi arttı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur

YHT bileti alırken dikkat! Video paylaşıldı

YHT bileti alırken dikkat! Video paylaşıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan işçilere haftalık izin müjdesi

Yargıtay'dan emsal karar! İşçilere haftalık izin müjdesi

Servet değerinde: Kilosu 8 bin TL'den satılıyor

Servet değerinde: Kilosu 8 bin TL'den satılıyor

'AKINCI' belgeseli izleyiciyle buluştu

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

YHT bileti alırken dikkat! Video paylaşıldı

YHT bileti alırken dikkat! Video paylaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

Mayıs ayında online kredi arayışında bir önceki aya göre yüzde 44 artış oldu

Mayıs ayında yüzde 44 arttı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.