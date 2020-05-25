SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, “Seyahat yasaklarının 3 Haziran'dan sonra kalkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede, yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise İzmir ve Antalya'yı hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla noktaya bağlayan hava yolu olarak 4 Haziran'da iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız" dedi.

Dış hat uçuşlarıyla ilgili Kownatzki, “Turistik uçuşlarımıza haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz; ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleriyle belli olacak. Türkiye gibi 'Covid-19' ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde Haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz" diye konuştu.

ALINAN ÖNEMLER

Öte yandan SunExpress, misafirleri ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri aldı. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu şirketi, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Ayrıca şirket, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacağını açıkladı. Bunlara ek olarak uçaklara düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü 'HES' kodu ile sağlanacak. 'HES' kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

(DHA)

