SunExpress, 680 bin yolcu taşıdı

Havayolu şirketi bu dönemde taşıdığı yolcuların yaklaşık 420 bini, Almanca konuşulan ülkelerden (Almanya, Avusturya ve İsviçre) Türkiye’ye ve Türkiye’den bu ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda seyahat etti. Birleşik Krallık – Türkiye arasındaki rotalarda ise yaklaşık 65 bin yolcu SunExpress ile uçtu. Almanca konuşulan ülkeler ve Birleşik Krallık’tan SunExpress ile seyahat eden yolcuların büyük çoğunluğu Antalya’yı tercih etti.

37 ÜLKEDE 250 NOKTAYA UÇUŞ

29 Mart itibarıyla başlayan yaz uçuş tarifesi kapsamında SunExpress’in uçuş ağı 37 ülkede 106 destinasyonla toplam 250 noktaya ulaşıyor. Bu yaz, Almanca konuşulan ülkelerden başlatılan yeni direkt uçuşlar arasında Memmingen-Antalya, Düsseldorf-Hatay, Köln/Bonn-Trabzon, Adana ve Elâzığ ile Münih ve Hannover-Edremit hatları yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, “Küresel seyahat eğilimlerini etkilemeye devam eden jeopolitik belirsizliklere rağmen Paskalya, talebin güçlü olduğu bir dönem oldu. Bu dönemde elde ettiğimiz yolcu rakamları, Türkiye’nin seyahat severler için güvenilir ve cazip bir destinasyon olarak tercih edilmeye devam ettiğini ve tatil amaçlı talebin istikrarlı seyrini koruduğunu gösteriyor” dedi.

