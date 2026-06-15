SunExpress'in Antalya'dan Timişoara'ya direkt uçuşları başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, 2026 yaz sezonunda Romanya hattını yeni bir destinasyonla genişletiyor.

Bu kapsamda şirket, Antalya-Timișoara uçuşlarını yaz sezonu boyunca perşembe ve pazar olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirecek.

Antalya ile Bükreş arasındaki mevcut operasyonlarını da yaz sezonunda haftada dört frekansla sürdüren SunExpress, yeni hattıyla Türkiye ile Romanya arasındaki hava bağlantılarını güçlendirirken, Antalya'nın uluslararası turizm hareketliliğine katkı sağlıyor.

SunExpress, genişleyen uçuş ağıyla yolcularına daha fazla seyahat seçeneği sunarken, Türkiye'nin turizm potansiyelinin uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır