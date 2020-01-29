SunExpress'in yeni üst yöneticisi Max Kownatzki oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni üst yöneticisi (CEO) Dr. Max Kownatzki oldu.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Jens Bischof''un Eurowings CEO'su olmasında sonra boşalan şirketin CEO'luk görevine SunExpress Yönetim Kurulu tarafından Max Kownatzki getirildi.

Lufthansa Group Hub Havayolları Uçuş ağı ve Ortaklık Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alan Max Kownatzki, Almanya ve Türkiye arasındaki en büyük tatil ve etnik seyahat hava yollarından biri olan SunExpress'in yönetimini, 15 Nisan itibarıyla üstlenecek.

Her yıl, 4 bin 200'den fazla çalışanı ile 10 milyon yolcuyu hayallerinin tatiline ve sevdiklerine kavuşturan SunExpress, geçen yıl 84 uçağı ile şirket tarihinin en büyük filosunu işletti.

Kownatzki, bu yıl havacılık ve turizmde 30. yılını kutlayan SunExpress'in Türkiye'deki merkezi Antalya ve Almanya'daki merkezi Frankfurt'ta görevini icra edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Dr. Max Kownatzki'nin SunExpress CEO'su olarak görevine başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.