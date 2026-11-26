Güney Kore'de borsada yaşanan sert düşüşü değerlendiren ekonomi programı sunucusu Kim Ah-hyun, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yatırımcılara zor günlerde güçlü kalmaları çağrısında bulunan sunucu, Samsung Electronics hisselerine bağlı kaldıraçlı yatırım ürününün yüzde 15,21 değer kaybettiğini gösteren grafik ekrana gelince konuşmakta güçlük çekti.

YATIRIMCILARA "DAYANIN" ÇAĞRISI YAPTI

Güney Kore'de Seoul Economic TV kanalında yayımlanan ekonomi programında, ABD'deki Nasdaq endeksinde yaşanan düşüşler değerlendirilirken dikkat çeken anlar yaşandı. Sunucu Kim Ah-hyun, piyasalardaki kayıpları anlatırken Samsung Electronics hisselerine bağlı kaldıraçlı yatırım ürününün günlük zararını gösteren grafiği görünce gözyaşlarını tutamadı.

GRAFİĞİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kayıpları gösteren grafiğin ekrana gelmesiyle bir süre sessiz kalan Kim, kendisini toparlamaya çalıştı. Gözyaşlarını tutamayan sunucu, kameraya arkasını dönerek duygularını gizlemeye çalıştı.

GÜNEY KORE BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'deki teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde yaşanan satış dalgası, Güney Kore piyasalarını da olumsuz etkiledi. Ülkenin gösterge endeksi KOSPI, 25 Kasım'da yüzde 6'dan fazla geriledi. Kim, yayın sırasında yabancı yatırımcıların yoğun satışlarına ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklere değinerek yatırımcıları aceleci işlemlerden kaçınmaları konusunda da uyardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunucunun gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların birçoğu, sunucunun da borsadaki sert düşüş nedeniyle maddi kayıp yaşamış olabileceğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar, "Herhalde kendisi de büyük maddi kayıp yaşadı" yorumunda bulunurken bazıları ise sunucunun yatırımcıların yaşadığı kayıplar karşısında duygulanmış olabileceğini belirtti.